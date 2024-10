Política Após problemas com voo de Lula, comandante da FAB defende compra de novo avião presidencial

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Brigadeiro Marcelo Damasceno disse que aeronave não tem autonomia suficiente e que o Brasil deve ter um avião maior para atender ao presidente. (Foto: EBC)

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, defendeu nessa quinta-feira (3) a compra de um novo avião presidencial. A discussão sobre a compra de uma nova aeronave ganhou fôlego depois de problemas com o voo que traria Lula de volta da Cidade do México no início da semana.

“Um País como o nosso, do tamanho do Brasil, merece ter um avião de maior porte para transportar o presidente”, afirmou.

Com problemas técnicos, o avião de Lula fez 50 voltas no céu do México até pousar. A aeronave ficou quase 5 horas sobrevoando a Cidade do México para perder combustível e pousar em segurança.

A falha não foi detalhada e a comitiva precisou usar o avião “reserva” para retornar.

“Pessoalmente eu defendo [a compra de uma nova aeronave]. Esse avião completa 20 anos em 5 de janeiro. O avião é seguro, mas além disso ele tem autonomia que nos atende em parte. Acho que um país como o nosso, uma potência mundial, entre as dez maiores economia do mundo deve ter um avião maior, que tenha mais autonomia e mais espaço para levar o mandatário do país”, disse Damasceno.

Investigação

Damasceno afirmou que não houve desligamento da turbina e do motor do avião e que as causas da falha seguem em investigação pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Não há prazo para divulgação do relatório preliminar.

Segundo ele, não foram encontrados sinais de “ingestão de pássaros” e outras hipóteses são consideradas.

“Nós não temos indicação de ingestão de pássaros, não há ainda. Normalmente quando o pássaro é grande fica pena, sangue, mas pode ser. Sempre que há uma vibração no motor e dá uma trepidação na estrutura, no airframe do avião, sempre é uma indicação de que às vezes o desprendimento de uma peça, ou uma ingestão de pássaros ou as vezes uma coisa quase absurda a ingestão de um outro alimento que sai de outro avião”, afirmou o comandante.

Lula

O presidente Lula afirmou que passou quatro horas e meia dentro do avião presidencial pensando na própria vida e esperando um milagre para que a aeronave não caísse.

Também estavam a bordo a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Cida Gonçalves (Mulheres), o indicado para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, além de assessores.

“Queria que você se levantasse no domingo de bom humor, pensasse na sua vida. Eu pensei na minha vida porque eu fiquei 4 horas e meia dentro de um avião, esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse. Eu pensei muito na minha vida”, disse Lula.

