Após queda na popularidade do governo, Lula reconhece que sua gestão está "muito aquém" do prometido

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou a queda da popularidade do governo revelada por três pesquisas nos últimos dias. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Nessa segunda-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou a queda da popularidade do governo revelada por três pesquisas nos últimos dias. Entretanto, o petista reconheceu que a gestão ainda está “aquém” daquilo que prometeu. A avaliação positiva da atual gestão federal atingiu o menor patamar desde o início do terceiro mandato, segundo a última pesquisa Ipec divulgada na sexta-feira.

“Você utiliza a pesquisa não para ser contra ou para ficar feliz ou muito triste por causa da pesquisa. Você utiliza como instrumento de ação e de mudança da sua estratégia de governo”, disse em entrevista ao SBT Brasil, completando: “Não tem nenhuma razão de o povo brasileiro me dar 100% de popularidade porque ainda estamos muito aquém daquilo que nós prometemos.”

De acordo com a Ipec, 33% dos brasileiros consideram a gestão de Lula ótima ou boa – cinco pontos percentuais a menos que o registrado em dezembro, na sondagem anterior, e oito a menos na comparação com março do ano passado.

Um levantamento da Genial/Quaest, divulgado na última quarta, 6, também mostra que as declarações do presidente brasileiro sobre Israel derrubaram a avaliação a seu nível mais baixo neste terceiro mandato, sobretudo entre os evangélicos, grupo majoritariamente alinhado ao bolsonarismo.

A desaprovação ao presidente passou de 43% em dezembro para 46% e a aprovação recuou de 54% para 51%; entre o segmento religioso, os que desaprovam saltaram de 56% para 62% e os que aprovam despencaram de 41% para 35%.

Os dados mostram que o recuo na percepção de que o governo é ótimo ou bom foi maior no perfil do eleitorado que escolheu o presidente em 2022. Entre os que declararam voto em Lula, o índice passou de 69% para 61%.

Para o petista, o Brasil não está dividido em partidos, mas entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não me preocupo com a polarização, porque o Brasil foi polarizado entre PSDB e PT durante muito tempo. Verdade, foi assim em 89 foi assim em 94 foi assim, foi assim em 98 foi assim em 2002, em 2006. Agora, o Brasil está polarizado entre duas pessoas. Não são nem dois partidos, porque o meu partido existe, o partido deles não existe. É uma legenda eminentemente eleitoral”, comentou.

Fuga de detentos

Durante a entrevista, Lula também defendeu “ampliar o espaço da investigação” dos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN). O presidente afirmou ter conversado sobre as buscas com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

“Há contingente de pelo menos 250 policiais de dia e de noite tentando localizar. Só há uma hipótese: ou esses caras já conseguiram sair da região que a gente está investigando ou estão sendo ajudados por alguém”, completou.

A fuga dos detentos Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35, completa um mês no próximo dia 14. Foi o primeiro caso de fuga de presos de uma penitenciária federal do país. As informações são do jornal Extra.

