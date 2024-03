Geral Em estreia no comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline de Toni sinaliza linha-dura e pauta projetos “anticrime”

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











A deputada é expoente da ala bolsonarista e vista como uma das vozes mais conservadoras da Câmara. (Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sua primeira reunião deliberativa como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a deputada Caroline de Toni (PL-SC) pautou um conjunto de projetos “anticrime” para endurecer o Código Penal.

Expoente da ala bolsonarista e vista como uma das vozes mais conservadoras da Câmara, Carol de Toni foi eleita na semana passada para o comando da CCJ, considerada a mais importante das comissões – já que ela tem a prerrogativa de analisar a constitucionalidade dos projetos de lei e, com isso, barrar propostas em tramitação.

Em pesquisas divulgadas nos últimos dias, que mostram piora na avaliação do governo Lula, a segurança pública tem sido um dos destaques negativos. De acordo com a AtlasIntel, por exemplo, essa área tem 24% de avaliação ótimo/bom (36% em janeiro) e 66% de ruim/péssimo (52% em janeiro).

Na sessão da CCJ marcada para esta terça-feira (12), três projetos de lei “anticrime” foram incluídos na pauta pela nova presidente do colegiado. Será a primeira reunião deliberativa de 2024.

Uma das propostas estabelece pena mínima de 25 anos de prisão para quem for reincidente em crimes graves a partir da terceira vez.

O projeto (PL 986/2019), de autoria do deputado Kim Kataguiri (União-SP), engloba crimes hediondos e dolosos contra a vida. A lista também abrange roubo e tráfico de drogas.

Outra proposta na pauta da CCJ, apresentada pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), amplia a lista de circunstâncias agravantes no Código Penal.

O projeto (PL 464/2022) propõe ainda dobrar a pena por estelionato cometido contra mulheres, crianças ou adolescentes para fins de exploração sexual.

A terceira proposta “anticrime” na pauta da CCJ, em sua primeira reunião sob comando de Carol de Toni, é de autoria do deputado Pastor Gil (PL-MA) e também prevê um endurecimento de penas para o crime de estelionato.

De acordo com o projeto (PL 2.663/2023), a punição será triplicado quando o estelionato tiver como vítima criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência ou com baixo nível de escolaridade. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/em-estreia-no-comando-da-comissao-de-constituicao-e-justica-da-camara-caroline-de-toni-sinaliza-linha-dura-e-pauta-projetos-anticrime/

Em estreia no comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline de Toni sinaliza linha-dura e pauta projetos “anticrime”

2024-03-11