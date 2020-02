Polícia Após ser preso com arma, traficante Jura volta para o regime fechado

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Condenado a 74 anos por tráfico e homicídio, Jura havia progredido para o regime semiaberto Foto: Divulgação Condenado a 74 anos por tráfico e homicídio, Jura havia progredido para o regime semiaberto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O traficante Juraci Oliveira da Silva, o Jura, 45 anos, condenado a mais de 74 anos de prisão, voltou para o regime fechado na quarta-feira (12) e foi levado para a Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas).

O criminoso estava no regime semiaberto e perdeu o benefício após ser preso pela Brigada Militar na manhã de quarta. Ele foi detido enquanto se deslocava na BR-290, em Charqueadas, em um Ford Edge para uma consulta médica. Dentro do veículo, havia uma pistola calibre 9 milímetros e 30 munições.

Jura estava com outros dois homens e uma mulher. O traficante pagou fiança de R$ 10 mil e foi liberado. Ele havia progredido para o semiaberto, com autorização da Justiça, em 29 de janeiro de 2020.

Jura foi apontado como o chefe do tráfico de drogas no Campo da Tuca, em Porto Alegre, e vai a júri em processo federal sobre a morte do vice-presidente do Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado) Marco Antônio Becker, em 2008, na Capital.

