Após tragédia, primeiro-ministro do Líbano anuncia que vai propor eleições antecipadas

O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou, neste sábado (08), que irá propor eleições parlamentares no país, abalado pela grande explosão no porto de Beirute. A população culpa a classe política pela tragédia, que ocorreu na terça-feira (04) e deixou mais de 150 mortos e 6 mil feridos. As causas estão sendo investigadas.

Em discurso televisionado, o governante avaliou que apenas “eleições antecipadas podem permitir a saída da crise estrutural”, acrescentando que está disposto a permanecer no poder “por dois meses”, enquanto as forças políticas trabalham nesse sentido e, durante esse período, liderar o processo de antecipação do pleito.

“Convido as partes a chegarem a um acordo sobre o próximo passo. Proporei na segunda-feira a convocação de eleições antecipadas”, disse Diab. “Estamos em estado de emergência quanto ao destino e ao futuro do país”, ressaltou.