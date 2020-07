Porto Alegre Após um dia de danos e transtornos por causa do temporal em Porto Alegre, o sol deve voltar nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Previsão é de temperaturas em queda em todo o Estado. (Foto: Divulgação/EPTC)

O temporal que castigou Porto Alegre desde as primeiras horas desta terça-feira (28) causou danos e transtornos em diversos bairros, incluindo alagamentos, quedas de vegetação e falta de luz. Ao longo do dia, equipes de fiscalização e manutenção da prefeitura foram designadas para reforçar, presencialmente ou à distância, trabalhos de conserto, reparo e monitoramento de trânsito. Mas o sol deve voltar nesta quarta.

A circulação de veículos foi afetada já no início da manhã: por volta das 7h, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) registrava 25 semáforos com problemas. Além disso, 14 pontos com acúmulo de água motivaram maiores preocupações, devido a bloqueios totais ou parciais de ruas e avenidas.

Dentre os pontos mais críticos mencionados pela administração municipal, a maioria se localizava em trechos de grande movimento na Zona Norte da Capital. A lista inclui a esquina da avenida Assis Brasil com rua Zeferino Dias e pelo menos cinco cruzamentos da avenida Sertório. Mais detalhes podem ser conferidos em www.prefeitura.poa.br.

Ao longo da manhã, porém, a instabilidade perdeu força e, apesar do tempo nublado, as precipitações pluviométricas ficaram bem menos intensas e a água caiu apenas em áreas isoladas. O mesmo aconteceu nas demais regiões do mapa gaúcho, como a Serra e o Litoral Norte, com os termômetros mostrando temperaturas em declínio.

Segundo a EPTC, é importante a colaboração da população para que façam o registro de ocorrências prioritárias através no número 118 e as demais demandas de trânsito através da Carta de Serviços on-line da prefeitura, a fim se fornecer elementos que fundamentem as ações de mobilidade, trânsito e fiscalização. Os detalhes podem ser conferidos em www.eptc.com.br.

Frio

Para esta quarta-feira (29), a previsão é de retorno do sol na maior parte do Rio Grande do Sul (exceto em áreas próximas da fronteira com Santa Catarina, onde ainda há chance de novas pancadas de chuva, embora menos frequentes). O motivo é um sistema de alta pressão que evita a ocorrência de nuvens carregadas.

Mas os gaúchos devem se preparar para um dia bastante frio – não está descartada a mínima de 0°C em Bagé e de 6°C em Porto Alegre, além de geada nas regiões Sul, Campanha e Fronteira-Oeste. As máximas devem ser de 18°C no Norte do Estado.

Já para a quinta-feira, os prognósticos meteorológicos indicam tempo ensolarado em todo o Rio Grande do Sul, mas sem que o frio vá embora ou algumas regiões se livrem do risco de geada. Na Região das Hortênsias, por exemplo, deve fazer 2°C em Gramado e Canela, em contraste com temperaturas de até 22°C em partes do Norte gaúcho.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre