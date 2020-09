Após visitar a mãe no interior de São Paulo, Bolsonaro vai a bar com amigos

Após visitar a sua mãe em Eldorado, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi a um bar na cidade com amigos, na noite de quinta-feira (03). Acompanhado de cerca de dez pessoas, ele permaneceu 45 minutos no local. Bolsonaro consumiu bebidas e petiscos.

Mais cedo, o presidente participou da apresentação dos projetos de construção de duas pontes em Pariquera-Açu e Eldorado, no Vale do Ribeira. Os dois projetos têm orçamento de mais de R$ 26 milhões. A entrega está prevista para 2023.

Durante a agenda na região, Bolsonaro foi recebido por apoiadores e tirou fotos com a população local.