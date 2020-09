Política “A família Bolsonaro está muito preocupada comigo e com a Argentina”, diz o presidente do país vizinho

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"A relação entre a Argentina e o Brasil é indissolúvel", ponderou Alberto Fernández Foto: Esteban Colazo/Presidência da Argentina "A relação entre a Argentina e o Brasil é indissolúvel", ponderou Alberto Fernández. (Foto: Esteban Colazo/Presidência da Argentina) Foto: Esteban Colazo/Presidência da Argentina

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, minimizou, em entrevista a uma rede de televisão, as críticas feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre o isolamento social rígido imposto no país vizinho devido ao coronavírus.

“A família Bolsonaro está muito preocupada comigo e com a Argentina”, disse Fernández, ao ser perguntado sobre as declarações do filho do presidente Jair Bolsonaro.

Fernández havia sido perguntado sobre uma publicação de Eduardo que criticava as ordens de quarentena do governo argentino. “Cada dia mais vemos que Jair Bolsonaro acertou quando previa que a situação na Argentina viraria uma calamidade”, disse o deputado.

Questionado, em seguida, sobre a relação com a família Bolsonaro e com o Brasil, o presidente argentino respondeu: “Eu não os conheço. A relação entre Argentina e o Brasil é indissolúvel”, ponderou.

A Argentina, que enfrenta uma grave crise econômica, vai completar seis meses de medidas rígidas de isolamento impostas principalmente na região da capital Buenos Aires. O país registra quase 440 mil casos de coronavírus e mais de 9 mil mortes por Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política