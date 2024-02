Inter Após vitória do Inter e expulsão de treinadores, Eduardo Coudet pede desculpas a China Balbino

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Técnico do Inter, Eduardo Coudet ressaltou que este foi o seu primeiro cartão vermelho no Brasil. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho e disputado no domingo (11) no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre, o Inter venceu o São José por 1 a 0 e assumiu a liderança do torneio, com 16 pontos.

Com time alternativo, os comandados de Eduardo Coudet triunfaram com gol de Carlos De Pena, cobrando pênalti assinalado na segunda etapa. Após o triunfo, Coudet concedeu entrevista coletiva e pediu desculpas pelo ocorrido durante a expulsão dos dois treinadores.

Questionado sobre o acontecimento, o técnico colorado se desculpou publicamente com China Balbino, comandante do São José, devido à discussão que gerou a expulsão da ambos na primeira etapa. Além disso, Coudet afirmou que este é seu primeiro cartão vermelho no Brasil, algo que aponta ser exceção ao comportamento adotado no Passo D’areia.

“Quero pedir desculpas por reclamar tão exageradamente. Me excedi. Senti que foi uma jogada muito feia para o futebol. Quero pedir desculpas ao treinador rival. Não costumo fazer isso. Foi o primeiro cartão vermelho que levei no Brasil”, disse o treinador.

Além disso, Coudet também falou sobre Thauan Lara, que recebeu sua primeira oportunidade na temporada, após se reapresentar acima do peso na pré-temporada alvirrubra.

“Eu como o líder do grupo tento melhorar e educar os jogadores. Tudo que não é feito certo, torna-se uma falta de respeito com o grupo. Não falo apenas do Thauan. Acontece sempre. Temos a obrigação de ajudar”, completou.

Sem Coudet na casamata do Beira-Rio, o Inter terá compromisso nesta quarta-feira (14) contra o Brasil de Pelotas, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. As informações são da Rádio Grenal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-vitoria-do-inter-e-expulsao-de-treinadores-eduardo-coudet-pede-desculpas-a-china-balbino/

Após vitória do Inter e expulsão de treinadores, Eduardo Coudet pede desculpas a China Balbino

2024-02-12