Rio Grande do Sul Aposta de Viamão leva quase R$ 77 milhões na Quina Especial de São João

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Volante dividiu o prêmio principal com um jogo de São Paulo e outro de Minas Gerais. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Uma aposta realizada em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) está entre as três acertadoras de todas as cinco dezenas do concurso especial de São João da Quina, sorteadas na noite de sábado (23). O prêmio principal de quase R$ 230 milhões será dividido com um volante de São José do Rio Preto (SP) e outro de Gouveia (MG) – cada qual levando R$ 76,6 milhões. Números contemplados: 21, 38, 60, 64 e 70.

Já a quadra da modalidade teve 1.714 vencedores, cada qual fazendo jus a pouco mais de R$ 11 mil – quatro jogos são de Porto Alegre. No terno (três dezenas), 144.635 apostas levam R$ 124, ao passo que o duque (duas dezenas) pagará R$ 4,70 a cerca de 3,9 milhões de volantes. Os detalhes podem ser consultados no site loterias.caixa.gov.br.

Com apostas a partir de R$ 2,50 (prognóstico simples de cinco dezenas, dentre 80 disponíveis), a Quina tem concursos durante todos os dias da semana, exceto domingo.

Essa foi a 14ª edição da Quina de São João, com o maior prêmio principal já oferecido em 30 anos de história da modalidade, uma das populares do País. Já no que se refere ao sorteio especial junino (criado há 13 anos), o recorde é de R$ 216,7 milhões, dividido entre oito apostas no concurso de 2023 – dois anos antes, oito volantes haviam repartido R$ 204,8 milhões.

Lotofácil

Na quinta-feira (20), uma aposta realizada em agência lotérica de Cachoeirinha (também na Região Metropolitana) acertou as 15 dezenas do concurso nº 3.134 da Lotofácil. O prêmio é de quase R$ 479 milhões e só não foi maior porque outros dois volantes também foram contemplados – em São Paulo (SP) e Aracaju (SE). Números contemplados: 01, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 25.

A modalidade tem sorteios de segunda a sábado. O apostador pode marcar 15 a 20 dezenas dentre as 25 disponíveis no volante – o jogo simples custa R$ 3. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

(Marcello Campos)

