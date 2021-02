Rio Grande do Sul Aposta de Ibirubá, no Noroeste do Rio Grande do Sul, ganha R$ 500 mil na Loteria Federal

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Apostador foi premiado em sorteio neste sábado Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Um apostador do município de Ibirubá, no Noroeste do Rio Grande do Sul, levou o primeiro prêmio da Loteria Federal deste sábado (06). O concurso de número 5536, sorteado em São Paulo capital, dará ao vencedor R$ 500 mil.

FEDERAL

Resultado do concurso nº 5536, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º: bilhete 089316 – valor do prêmio R$ 500.000,00

2º: bilhete 036296 – valor do prêmio R$ 27.000,00

3º: bilhete 017306 – valor do prêmio R$ 24.000,00

4º: bilhete 080233 – valor do prêmio R$ 19.000,00

5º: bilhete 022214 – valor do prêmio R$ 18.329,00

O bilhete ganhador do 1º prêmio saiu para Ibirubá (RS).

