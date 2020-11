Rio Grande do Sul Aposta de Santana do Livramento leva quase R$ 8 milhões na Quina

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Uma aposta de Santana do Livramento garantiu prêmio de R$ 7.964.528,87 no concurso 5.410 da Quina, realizado no sábado (7). As dezenas sorteadas foram 01-04-21-26-46. A aposta ganhadora foi feita em canais eletrônicos, segundo a Caixa, e usou oito números na aposta.

Ainda ganharam, com quatro acertos, 99 apostadores, levando R$ 6.865,85. Com três acertos foram 8.057 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 126,86, e ainda, com dois acertos, 192.431 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2,92.

Como jogar

Na Quina o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. É possível ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. São seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00, com probabilidade de ganhar de uma em 24.040.016. Uma aposta com oito números, como a ganhadora, custa R$ 112,00, e a probabilidade de ganhar, neste caso, é de uma em 429.286.

