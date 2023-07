Colunistas Aposta em poucos

Por Leandro Mazzini | 27 de julho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com a regulamentação do setor de apostas esportivas online via Medida Provisória, setor que por cinco anos faturou bilhões de reais sem pagar impostos, empresários brasileiros deste mercado acreditam que, a partir de agora, cerca de apenas 10 empresas das quase mil existentes na praça online vão permanecer em atividade. O Governo espera que sejam 70. Os impostos cravados em 32% por operação vão afunilar as atividades para as gigantes – a maioria delas estrangeiras – as mesmas que patrocinam grandes times de futebol. “Apenas 10 destes sites são responsáveis por 80% do faturamento das apostas que giram no País diariamente. Com a tributação de 18% de GGR (Gross Gaming Revenue) mais 13% sobre prestação de serviços, isso vai limitar o mercado, que vai ficar restrito às gigantes” do seleto grupo supracitado, Diz Magnho José, do Instituto Jogo Legal, um dos maiores especialistas em jogos no Brasil.

CPMI quer mais

O objetivo da relatora da CPMI dos Atos Antidemocráticos, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), não é apenas identificar a punir golpistas que depredaram os palácios do Governo, da Justiça e do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Ela quer propor mudanças na Constituição e na legislação ordinária para evitar, no futuro, interpretações legais que levam à defesa de golpes de Estado e intervenções militares.

Traçando o futuro

Fernando Haddad, hoje ministro, não deixa de ser político no cargo, vislumbrando o futuro. Ao comentar a melhoria da nota do Brasil pela agência de classificação de riso de investimento Fitch Ratings, por causa da Reforma Tributária, elogiou de público o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), autor original da emenda que reformula os impostos, ainda em votação no Senado. Lá em 2026 cobra a fatura.

Tão cedo…

Mal passou a eleição de 2022 e os caciques e revelações da política paranaense já se articulam para a próxima. O deputado federal Filipe Barros (PL) tentará uma das vagas ao Senado. O hoje governador Ratinho Jr (Pode) é citado para a outra vaga – mas há quem aposte que pode surgir como vice-presidente na chapa de um figurão.

O PP de sempre

A decisão do Partido Progressista (PP) de ingressar no Governo Lula da Silva, com as bênçãos do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), rachou sua base: tem a ala governista, formada majoritariamente por deputados do Norte e Nordeste, e a da oposição, com congressistas do Sudeste e Sul. O vice-líder da Oposição na Câmara, Evair de Melo (PP-ES), avisou que vai radicalizar sua posição contra o Governo.

TI, o futuro

Pesquisa do SESI e SENAI com executivos de mil empresas revelou que a atividade mais promissora para os próximos 10 anos é a de Tecnologia da Informação. O mesmo levantamento detectou que 9 em cada 10 empresários concordam que os cursos técnicos permitem ingresso mais rápido no mercado de trabalho. A pesquisa foi realizada entre março e abril pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem.

