Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Quina teve 37 vencedores; cada um receberá R$ 96.493,78. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Uma aposta de Uberlândia (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.430 da Mega-Sena, realizado neste sábado (20), e levou sozinha R$ 39.690.444,50. As dezenas sorteadas são 19 – 26 – 39 – 45 – 46 – 56. A quina pagou R$ 96.493,78 para 37 vencedores. A quadra, R$ 1.241,27 para 4.109 ganhadores. O próximo concurso será na quarta (24) com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

