Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Os números sorteados foram: 20-32-33-48-49-53. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os números sorteados foram: 20-32-33-48-49-53. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta única, realizada no Rio de Janeiro eletronicamente, faturou sozinha o prêmio de R$ 45,5 milhões após acertar todas as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (3) pelo concurso 2.267 da loteria. Os números sorteados foram: 20-32-33-48-49-53. Uma aposta de Porto Alegre acertou a quina, e vai receber R$ 105.176,88. A estimativa de prêmio do próximo concurso, no sábado (6), é de R$ 2,5 milhões.

Foram 33 bilhetes que acertaram a quina e vão receber R$ 105.176,88 cada. Entre as apostas com cidades identificadas pela Caixa, uma delas é de Porto Alegre. Outras 4.064 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 1.220,06 cada.

Para concorrer ao prêmio de R$ 2,5 milhões da próxima semana é preciso ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

