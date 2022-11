As apostas para a Mega da Virada, que deve pagar R$ 450 milhões, o maior prêmio da história do concurso, foram abertas nesta quarta-feira (16). O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números.

As apostas podem ser feitas com um volante específico da Mega da Virada nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete simples, com 6 números, custa R$ 4,50. Também é possível participar do sorteio por meio de bolões.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 2,7 milhões em rendimentos apenas no primeiro mês.