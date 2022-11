Economia Brasileiros já pagaram mais de R$ 2,5 trilhões em impostos desde o início deste ano

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Neste ano, o valor foi alcançado com 40 dias de antecedência na comparação com 2021 Foto: Divulgação Neste ano, o valor foi alcançado com 40 dias de antecedência na comparação com 2021. (Foto: Banco de Dados) Foto: Divulgação

O Impostômetro ultrapassou, nesta quarta-feira ( de R$ 2,5 trilhões em tributos pagos pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estaduais e municipais desde o início deste ano.

Em 2022, o valor foi alcançado com 40 dias de antecedência na comparação com 2021, quando o mesmo montante foi atingido apenas no dia . Entram na contabilidade impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas cobradas pelos governos.

O Impostômetro está instalado na sede da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), no Centro da capital paulista. De acordo com o economista Marcel Solimeo, a antecipação do montante em relação ao ano passado está relacionada aos efeitos da inflação, uma vez que os tributos indiretos, como o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), incidem sobre o preço final dos produtos.

Além disso, esse resultado também se explica por fatores como a recuperação da atividade econômica e bons resultados de grandes empresas. “O maior crescimento da arrecadação ocorreu na esfera do governo federal, que fica com cerca de 66% da tributação total, embora redistribua parcela dessa receita para Estados e municípios”, afirmou o economista.

Segundo ele, a carga tributária brasileira, da ordem de 40% do PIB (Produto interno Bruto), é muito elevada para um país emergente. “Precisamos ficar atentos para que o novo governo, a pretexto de simplificação, ou de corrigir distorções, não acabe por aumentar a carga tributária”, alertou Solimeo.

