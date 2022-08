Tecnologia App brasileiro traz função aguardada para competir com WhatsApp; conheça

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

O App SayMe foi feito por brasileiros e traz funções que o WhatsApp não tem. (Foto: Divulgação)

O SayMe é um aplicativo mensageiro gratuito disponível para Android e iPhone (iOS) e que pretende competir com o WhatsApp no mercado brasileiro. Idealizado e produzido no Brasil, o app tem como principal proposta oferecer mais recursos de privacidade e segurança para os usuários, contando com recursos como seleção de contatos que podem ou não compartilhar suas mensagens, por exemplo. A função visa minimizar os riscos de distribuição de notícias falsas e vazamento de fotos íntimas e deve ser precisa ser habilitada nas configurações.

Além disso, o aplicativo permite grupos de até 500 membros e ainda retirar o status “online” – opção muito aguardada no WhatsApp. A seguir, saiba mais sobre o SayMe, novo app mensageiro desenvolvido no Brasil.

Apesar dos recursos adicionais, o mensageiro possui um funcionamento similar ao WhatsApp e, por isso, utiliza o repertório de contatos dos usuários para viabilizar as conversas. Desse modo, assim como acontece no app da Meta, para conversar com alguém utilizando o SayMe é necessário antes de tudo adicionar o indivíduo à sua agenda do seu celular.

Como os demais mensageiros, o SayMe permite o envio de texto, áudio e fotos, além de ter suporte para compartilhamento de arquivos e ligações entre os contatos. O aplicativo é, assim como o WhatsApp, totalmente criptografado – o que permite que o conteúdo não seja interceptado por terceiros, por exemplo. Além disso, o aplicativo possui recursos de acessibilidade também, contando com transcrição automática de áudio para texto.

Outra ferramenta interessante do aplicativo é a aba “Hub”, que funciona como um canal de difusão pública de mensagens. Essa opção visa a grandes audiências e tem número ilimitado de inscritos – o que pode ser interessante para grandes canais e/ou veículos, por exemplo. Todas as mensagens postadas em um Hub são assinadas com o nome do criador.

O SayMe possui a versão Corporativa, que, como o WhatsApp Business, conta com recursos voltados para comércios, como agendamento de mensagens e respostas automáticas em horários específicos, definidos pelos usuários. No uso comercial, é possível ainda definir o horário de trabalho em que funcionários podem trocar mensagens para evitar que extrapolem o expediente.

O aplicativo é gratuito e está disponível nas lojas oficiais do Android (Google Play Store) e iPhone (App Store), além de contar com versão web, que pode ser instalada site oficial (sayme.com.br). As informações são do site Techtudo.

