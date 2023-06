Tecnologia Apple anuncia novo sistema operacional e outros produtos; veja as novidades

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

O iOS 17, novo software dos iPhones, trouxe poucas novidades este ano. (Foto: Divulgação)

A Apple revelou nesta segunda-feira (5) todos os detalhes do novo sistema operacional, o iOS 17. A empresa também apresentou os novos recursos para o sistema operacional de iPhone, Apple Watch e seus MacBooks. O iOS 17, novo software dos iPhones, trouxe poucas novidades este ano e tem como destaque o “Contact Posters” e o “NameDrop”.

As atualizações foram divulgadas nesta segunda-feira (5), durante a abertura da conferência global para desenvolvedores, a WWDC 2023.

Novidades do iOS 17

– “Contact Posters”: uma das principais novidades do iOS 17, o recurso exibe nome e foto personalizáveis de um amigo ou familiar que está te ligando na tela de bloqueio.

– “Live Voicemail”: a partir de agora, quando chegar uma mensagem pelo correio de voz, o próprio sistema do iPhone pode, em tempo real, transcrever o conteúdo na tela do smartphone. “As chamadas identificadas como spam pelas operadoras não aparecerão como Live Voicemail e, em vez disso, serão recusadas instantaneamente”, explicou a empresa.

– “NameDrop”: a novidade parece uma evolução do AirDrop, tecnologia que permite enviar fotos, vídeos e documentos a outro aparelho da Apple em poucos segundos. Com o NameDrop, você pode compartilhar o seu contato com outra pessoa apenas aproximando o seu iPhone de outro.

– Apple Mapas: o aplicativo de navegação e mapas da “big tech” agora pode ser usado no modo offline. “Os usuários poderão baixar uma área específica e acessar a navegação e ver o tempo estimado de chegada, encontrar lugares no Google Maps e muito mais enquanto estiverem offline”, disse a empresa

– “StandBy”: trata-se de uma espécie de rádio relógio inteligente, em que a pessoa usa seu próprio iPhone deitado para exibir informações como hora, dia, previsão do tempo, entre outros recursos. O smartphone fica acoplado a uma base, que também serve para carregar o aparelho.

– Siri: a Apple encerrou o comando “Hey, Siri” de sua assistente pessoal. Com o iOS 17, os usuários poderão apenas dizer o nome da tecnologia para ela ser acionada. “Uma vez ativada, os usuários podem emitir vários comandos em sucessão sem precisar reativar o assistente”.

Os iPads compatíveis com o iPadOS 17 ficarão mais próximos de um notebook. Isso porque o recurso Stage Manager permite mais flexibilidade na posição e organização de janelas de aplicativos. Segundo a empresa, “isso dá mais controle sobre o espaço de trabalho e suporta câmeras integradas em um monitor externo”.

O macOS Sonoma é novo software dos notebooks da Apple. A companhia disse que agora é possível adicionar widgets na área de trabalho do Mac e “interagir com eles com apenas um clique e, através da magia do Continuity, acessar o extenso ecossistema de widgets do iPhone em seu Mac”.

A Apple também promete novidades para quem joga, com o macOS Sonoma ganhando um modo jogo que melhora o desempenho, otimizando as taxas de quadros por segundo, o que deixa os games mais suaves.

“O Modo Jogo também torna os jogos ainda mais imersivos, reduzindo drasticamente a latência de áudio com AirPods e reduzindo significativamente a latência de entrada com controles de jogos populares, como os do Xbox e PlayStation”, disse.

O watchOS 10, sistema dos relógios inteligentes Apple Watch, foi anunciado com um novo design que favorece a visualização rápida das informações. Para isso, a empresa está disponibilizando novos mostradores.

Atualização

Além de compartilhar os novos recursos, a empresa também adiantou quais iPhones receberão o novo sistema operacional e quais não devem ganhar a atualização.

Segundo a Apple, todos os iPhones a partir do SE 2 serão compatíveis com o novo sistema operacional. São estes:

– iPhone 14, 14 Plus, Pro e Pro Max;

– iPhone 13, 13 Mini, Pro e Pro Max;

– iPhone 12, 12 Mini, Pro e Pro Max;

– iPhone 11, 11 Pro e Pro Max;

– iPhone XS e iPhone XS Max;

– iPhone XR;

– iPhone SE geração 2 ou posterior.

Com isso, iPhone SE (2020), iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus não receberão o novo sistema. As informações são do portal de notícias G1.

