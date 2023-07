Tecnologia Apple bate novo recorde e alcança 3 trilhões de dólares em valor de mercado

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

O marco jamais havia sido atingido por qualquer outra companhia. (Foto: Reprodução)

As ações da Apple, fabricante do iPhone, fecharam em alta de 2,31% na sexta-feira (30), cotadas a US$ 193,97, resultando numa capitalização de US$ 3,05 trilhões. O marco jamais havia sido atingido por qualquer outra companhia.

Em maio, a companhia já se aproximava dos US$ 3 trilhões, com a disparada dos papéis.

Não é a primeira vez que a Apple atinge a marca de US$ 3 trilhões: em janeiro de 2022, a empresa fundada por Steve Jobs chegou a ultrapassar a barreira, mas não chegou ao final do pregão com o mesmo valor.

Hoje, o desfecho tendia a ser diferente, pois as ações negociadas na Nasdaq estavam em um movimento generalizado de alta. Na última quinta (29), o diretor Administrativo e Analista da empresa de investimentos Wedbush Securities disse, por meio do twitter, acreditar que a Apple poderá valer US$ 4 trilhões até 2025.

“A Apple está jogando xadrez enquanto os outros jogam damas com valor de mercado de US$ 3 trilhões agora à porta. Os ursos disseram que em US$ 500 bilhões estava supervalorizado, US$ 1 trilhão, em 2018, estava superestimado, US$ 2 trilhões, em 2020, e US$ 3 trilhões, o mesmo … nós acreditamos que possa valer US$ 4 trilhões até 2025”, escreveu o analista em sua conta do Twitter.

Microsoft

A Apple foi a primeira companhia a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado (em 2018) e a primeira a atingir US$ 2 trilhões (em 2020).

A segunda empresa mais valiosa do mundo atualmente está bem atrás da Apple. A Microsoft vale cerca de US$ 2,5 trilhões. O atual valor de mercado da fabricante do iPhone é maior que o de Alphabet e Amazon juntas. A dona do Google vale US$ 1,53 trilhão, e a gigante do e-commerce, US$ 1,33 trilhão.

As empresas de tecnologia estão em alta neste ano, com o entusiasmo com novas ferramentas de inteligência artificial. No caso da Apple, analistas dizem que um balanço financeiro robusto e uma posição competitiva sólida fazem a diferença.

“A razão pela qual a Apple tem se destacado por mais de uma década não tem relação com investidores imprudentes. É porque a empresa está executando uma estratégia de negócios que funciona”, diz Jonathan Curtis, diretor de portfólio do Franklin Equity Group.

Dividendos

Ele não está surpreso com mais um provável recorde que será batido pela empresa.

“O balanço é fenomenal, a companhia paga dividendos que podem continuar crescendo, tem um ativo programa de recompra (de ações) e uma plataforma de negócios focada no consumidor, tudo isso alimentado por um dispositivo no qual as pessoas passam quatro horas por dia”, diz Curtis.

