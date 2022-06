Tecnologia Apple lança recursos contra relacionamentos abusivos no iOS 16

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Na área de privacidade, o iOS 16 vai ter uma configuração que permite resetar todos os dados de compartilhamento. Foto: Apple/Divulgação Na área de privacidade, o iOS 16 vai ter uma configuração que permite resetar todos os dados de compartilhamento. (Foto: Divulgação) Foto: Apple/Divulgação

A Apple anunciou nesta segunda-feira (6) durante a Worldwide Developers Conference (WWDC), que o iOS 16 vai ter uma configuração de segurança para vítimas de relacionamento abusivo. O novo sistema operacional para iPhone incluiu uma aba para pessoas que se sintam ameaçadas nessas situações possam desvincular mais facilmente seus dados de dispositivos de potenciais agressores.

A configuração, chamada Safety Check, faz parte do pacote de segurança e privacidade apresentado pela Apple no evento anual para desenvolvedores. De acordo com a companhia, a aba vai estar na parte de ajustes do celular, com um acesso de fácil identificação para escolher com quem compartilhar informações e quais dados podem ser divididos. Ainda, é possível selecionar os aplicativos que podem receber os dados pessoais inseridos no celular.

Além disso, um botão em destaque aparece no menu, com a opção de resetar essas informações em todos os aparelhos conectados com aquela conta. Para a empresa, essa é uma forma de rapidamente tirar o acesso de dados importantes das vítimas da mão de abusadores – ferramenta permite gerenciar quem tem acesso aos dados e senhas e quais aplicativos podem fazer uso dessas informações.

Um dos cenários em que a tecnologia pode ser usada é no fim de um relacionamento abusivo, por exemplo. A vítima pode usar o botão de emergência para revogar todos os acessos de pessoas conectadas ao dispositivo, que podem ainda conseguir informações sobre localização, check-ins ou atividades realizadas pelo contato.

O iOS 16, apresentado na WWDC, deve estar disponível em versão beta para desenvolvedores a partir de julho, e usuários da Apple poderão baixar a atualização no final do ano. O evento, que contou com novidades para o iOS 16, novo sistema operacional do iPhone e outras atualizações, aconteceu na sede da empresa, em Cupertino, Califórnia. O sistema operacional deve ser lançado para o público juntamente com os novos iPhones da marca, tradicionalmente em setembro.

Preço alto

A Apple também apresentou nesta segunda a nova geração do laptop de ultrafino da companhia, o MacBook Air.O novo MacBook Air deve começar a ser vendido nos Estados Unidos na próxima semana, com preços saindo acima de US$ 1,2 mil. Já no Brasil, embora sem data de início das vendas, a máquina sai de R$ 13,3 mil e vai até R$ 26,3 mil na configuração mais potente.

Como novo design, o laptop tem visual inspirado no iMac de 24 polegadas apresentado no ano passado e está disponível em quatro cores: preto, branco, dourado e azul-marinho. Ao contrário do antecessor, o formato é quadrangular e, como praxe, é ainda mais fino e leve.

