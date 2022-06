Tecnologia Instagram amplia recurso que limita conteúdo sensível; veja como usar

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Agora é possível dosar a quantidade de conteúdo sensível que o aplicativo exibe. Foto: Instagram/Divulgação

O Instagram anunciou recentemente a atualização do recurso de controle de conteúdo sensível e agora a ferramenta também poderá ser usada nas funções Pesquisar, Reels e Contas que você segue, além de Páginas de hashtag e nas Recomendações no feed.

Como acessar

Para acessar o recurso, basta tocar o botão dos três risquinhos no canto superior direito da tela e selecione a opção Configurações > Conta > Controle de Conteúdo Sensível > Padrão, Mais ou Menos.

A ferramenta já está disponível para alguns usuários e deve ser liberada gradualmente para o público geral da plataforma nas próximas semanas.

Com a atualização, será possível filtrar as recomendações do Instagram e controlar a quantidade de conteúdo sensível que é mostrado nas diversas abas da plataforma de acordo com as próprias preferências.

Três opções de filtros

A ferramenta oferece três modos de filtrar os conteúdos mostrados na plataforma que incluem as opções “Mais”, “Padrão” e “Menos” — alternativas que correspondem à quantidade de conteúdo sensível que os usuários aceitam ver no Instagram.

A opção “Padrão” consiste no filtro de conteúdo sensível pré-existente do Instagram, enquanto a opção “Menos” serve para mostrar menos conteúdos do tipo. Já a opção “Mais” – não disponível para menores de 18 anos – permite que os usuários configurem o app de forma que ele mostre mais contas e conteúdos sensíveis.

Vale lembrar que os conteúdos sensíveis são publicações que não violam as regras e as diretrizes da comunidade, mas que também não atendem às diretrizes de recomendação. Isso inclui conteúdos de outros perfis relacionados a fumo, violência ou drogas farmacêuticas, por exemplo.

Dessa forma, a novidade é apenas uma maneira de a rede social permitir que os usuários possam ter poder de escolha sob o que pode ser exibido ou não. Publicações com conteúdos racistas, machistas, LGBTfóbicos, desinformativos ou que geram danos a quaisquer pessoas continuam proibidas na plataforma.

Crianças desaparecidas

O Instagram começou a liberar mundialmente um recurso para ajudar na localização de crianças desaparecidas. O objetivo é permitir que usuários do aplicativo vejam e compartilhem sobre o paradeiro dessas pessoas na sua região. Chamado Amber Alerts, a novidade é parte de uma ação em homenagem ao Dia Mundial das Crianças Desaparecidas.

Este alerta será ativado somente por autoridades e aparecerá no feed de usuários que estiverem próximos ao local do desaparecimento. A ferramenta terá uma foto da pessoa desaparecida (ou uma projeção de como estará hoje, caso tenha sumido há muitos anos) e outros detalhes relacionados, como a última localização, descrições físicas e outras informações relevantes.

