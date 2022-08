Economia Apple pede volta de funcionários ao escritório e cria inquietação no setor de tecnologia

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tim Cook, CEO da Apple, sustenta que a colaboração funciona melhor presencialmente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando Tim Cook, presidente da Apple, colocou seu quadro de funcionários em trabalho remoto em março de 2020 citando o “momento desafiador” da pandemia, é pouco provável que imaginasse a batalha que seria fazê-los voltar ao escritório dois anos e meio depois.

Bastaram poucos dias para os funcionários da Apple reagirem contra a convocação para que voltassem, a partir de setembro, ao trabalho presencial três dias por semana. Um grupo autodenominado AppleTogether fez um alerta na segunda-feira, avaliando que não deveria haver uma “exigência uniforme para a liderança sênior”, enquanto um canal no Slack em defesa do trabalho remoto na Apple já conta com 10 mil membros.

A decisão da Apple, uma referência do Vale do Silício, tem alimentado uma inquietação cada vez maior entre trabalhadores do setor de tecnologia perguntando-se se suas empresas seguirão o mesmo caminho. Embora as grandes empresas de tecnologia tenham sido rápidas em enviar seus trabalhadores para casa no início da pandemia, o setor foi nitidamente menos ativo em convocá-los de volta aos escritórios, por medo de desencadear um êxodo de grandes talentos.

“Há uma ansiedade palpável”, disse um engenheiro de hardware na fabricante do iPhone, que pediu para permanecer anônimo. “A Apple está agindo a partir de uma posição de arrogância, achando que é um lugar desejável para trabalhar e que sempre haverá pessoas querendo trabalhar para a Apple, independentemente das condições.”

Por sua vez, alguns trabalhadores sentem-se encorajados pela escassez de mão de obra, que tem impulsionado a demanda pelos empregos de tecnologia mais requisitados. Números da firma de análise de dados Morning Consult indicam que cerca de metade de todos os trabalhadores de tecnologia estavam em trabalho remoto integral em 2022, com a maioria não mostrando interesse em voltar a um esquema presencial em tempo integral.

Tais atritos têm gerado fortes contrastes na forma como as empresas de tecnologia do Vale do Silício veem o futuro do trabalho.

Cook, da Apple, sustenta que a colaboração funciona melhor presencialmente e que a cultura e a vantagem criativa da empresa diminuiriam com uma força de trabalho distanciada e isolada.

Se a Apple foi delicada na escolha das palavras, ao descrever os três dias por semana como parte de um “piloto” a ser iniciado em 5 de setembro, a Tesla optou por uma abordagem mais dura.

“Se você não aparecer, vamos supor que você renunciou”, disse Elon Musk a seus funcionários em e-mail em junho, exigindo pelo menos 40 horas semanais no escritório.

Em contraste, os executivos da Meta, controladora do Facebook, adotaram o trabalho virtual como opção permanente, sendo que uma lista cada vez maior de seus altos executivos tem se espalhado por diferentes países e fusos horários, incluindo Adam Mosseri, chefe do serviço Instagram, da Meta.

Já a firma de armazenamento de arquivos Dropbox declarou-se uma empresa “virtual em primeiro lugar”: a previsão é que os funcionários passem 90% do tempo fora do escritório. No Airbnb, os trabalhadores podem trabalhar onde quiserem em seus países de origem e, durante até 90 dias por ano, em qualquer um dos 170 países ao redor do mundo.

Outros vêm adotando uma abordagem mais cautelosa. No fim de 2021, a Amazon informou a seus funcionários que o trabalho flexível seria decidido equipe a equipe. Desde então, não divulgou mais nenhuma orientação mais específica.

A volta do Google ao trabalho presencial já teve várias queimadas de largada, e agora a empresa decidiu recorrer a uma abordagem gradual.

Uma página interna para os funcionários do Google de “perguntas mais frequentes”, à qual o “Financial Times” teve aceso, diz que a equipe será instruída sobre a volta ao escritório, local a local, com um período de transição de 30 dias. As informações são do jornal Financial Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia