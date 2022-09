Tecnologia Apple Watch Series 8 e Watch SE já podem ser comprados no Brasil

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Atualmente, os prazos para entrega no território nacional ficam entre quatro e cinco semanas. Foto: Apple/Divulgação

Depois de ter lançado o Apple Watch Series 8 e o Watch SE de segunda geração no início do mês, a Apple liberou a venda dos relógios no mercado brasileiro. Eles seguem a linha de preços já divulgada anteriormente, com valores que variam entre R$ 3.399 e R$ 9.599.

O novo modelo do Apple Watch SE pode ser comprado na loja oficial da Apple por valores a partir de R$ 3.399, em qualquer uma das três opções de cores: meia-noite (preto), estelar (bege) e prateada. As pulseiras esportivas acompanham os tons da caixa em alumínio, mas vários braceletes personalizados também são compatíveis com a nova geração.

Já o Apple Watch Series 8 custa a partir de R$ 5.299 em seus modelos de alumínio, disponíveis nas cores meia-noite (preto), estelar (bege), Product RED (vermelho) e prateado. Porém, o valor passa para R$ 8.999 nas versões em aço inoxidável, disponibilizadas em dourado, prateado ou grafite (cinza).

Os modelos mais avançados de Apple Watch Series 8 mantêm o núcleo em aço inoxidável, mas ganham pulseiras em estilo milanês. Estas variantes custam R$ 9.599, também em prateado, dourado e grafite (cinza).

Atualmente, os prazos para entrega no território nacional ficam entre quatro e cinco semanas, para todos os relógios listados.

Ultra

A Apple ainda não divulgou informações sobre a disponibilidade do Apple Watch Ultra, modelo de construção maior e mais reforçado. Ele será vendido no território nacional por valores que partem de R$ 10.299, já sendo listado no site oficial da marca desde seu anúncio em 7 de setembro.

Da mesma forma, a Maçã também não divulgou as datas de lançamento de outros produtos novos no Brasil. É o caso da linha iPhone 14 e dos AirPods Pro de segunda geração, itens também apresentados no evento do dia 7 de setembro.

iOS

O iOS 16.0.2, a mais recente atualização para o iOS 16, foi lançada pela Apple e visa corrigir alguns erros identificados pelos usuários. Nesta nova versão do sistema operacional, são reparados os bugs da câmera “tremendo” no iPhone 14 Pro, o da permissão incessante para copiar e colar textos de um aplicativo para outro e ainda uma falha de resposta nas telas de modelos mais antigos, que estaria afetando os celulares iPhone X, iPhone XR e iPhone 11.

A atualização não adiciona novos recursos ao iOS 16, apenas repara aqueles que estavam dando problemas. Por isso, não é desta vez que o ícone da bateria com porcentagem será expandida para mais modelos de iPhone. Essa e outras funções aguardadas do sistema operacional da Apple, como as Live Activities e a biblioteca compartilhada, devem chegar aos celulares compatíveis apenas a partir do iOS 16.1 – que, no momento, está na segunda etapa de desenvolvimento.

