Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Um iceberg flutua na Baía de Baffin, no Oceano Ártico, perto de Pituffik, Groenlândia. (Foto: Reprodução)

O rápido aquecimento do Ártico, um sinal definitivo de mudança climática, está ocorrendo ainda mais rápido do que o descrito anteriormente, disseram pesquisadores da Finlândia. Nas últimas quatro décadas, a região vem aquecendo quatro vezes mais rápido do que a média global, não como comumente relatado, de duas a três vezes. E algumas partes da região, principalmente o Mar de Barents, ao norte da Noruega e da Rússia, estão se aquecendo sete vezes mais rápido, disseram.

O resultado é o derretimento mais rápido da camada de gelo da Groenlândia, o que leva a uma maior elevação do nível do mar. Mas também afeta a circulação atmosférica na América do Norte e em outros lugares, com impactos no clima, como chuvas extremas e ondas de calor, embora alguns dos impactos sejam objeto de debate entre os cientistas.

Embora eles saibam há muito tempo que as temperaturas médias no Ártico estão aumentando mais rapidamente do que no resto do planeta, a taxa tem sido uma fonte de confusão. Estudos e notícias estimam que é duas a três vezes mais rápido que a média global.

Mika Rantanen, pesquisador do Instituto Meteorológico Finlandês em Helsinque, disse que ele e seus colegas decidiram analisar a questão no verão de 2020, quando ondas de calor intensas no Ártico siberiano chamaram muita atenção.

“Ficamos frustrados com o fato de que há essa afirmação de que o Ártico está aquecendo duas vezes mais rápido que o globo”, disse Rantanen. “Mas quando você olha para os dados, pode ver facilmente que está perto de quatro.”

As novas descobertas são reforçadas pelas de outro estudo recente, liderado por cientistas do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, que encontrou taxas semelhantes de aquecimento, embora em um período de tempo diferente. O Ártico tem sido um importante indicador das mudanças climáticas, e reduzir o aquecimento por meio da redução das emissões de gases do efeito estufa exigirá cooperação internacional para evitar os efeitos mais catastróficos.

A redução das emissões dos Estados Unidos, historicamente o maior emissor e agora o segundo, atrás da China, é um foco do pacote climático do governo Biden, que deve obter em breve a aprovação do Congresso.

O Ártico está aquecendo mais rapidamente em grande parte por causa de um ciclo de feedback no qual o aquecimento derrete o gelo marinho na região, o que expõe mais do Oceano Ártico à luz solar e leva a mais aquecimento, o que, por sua vez, leva a ainda mais derretimento e aquecimento. O resultado desse e de outros processos oceânicos e atmosféricos é chamado de amplificação do Ártico.

Como a taxa de aquecimento no Ártico é descrita em comparação com a média global, ela está relacionada, em parte, ao período de tempo analisado e como a região é definida. A nova análise, publicada na revista Communications Earth and Environment, começa com dados de 1979, quando as estimativas precisas de temperatura de sensores de satélite se tornaram disponíveis. Os pesquisadores também definiram o Ártico como a área ao norte do Círculo Ártico, acima de cerca de 66 graus de latitude.

Thomas Ballinger, pesquisador da Universidade do Alasca Fairbanks, também nos Estados Unidos, disse que a definição da região “é uma conversa muito, muito relevante para entender as mudanças no Ártico”. Um Ártico maior incluiria mais terra, reduzindo o impacto do feedback do oceano gelado nas temperaturas médias.

Ballinger, que não esteve envolvido em nenhum dos estudos, é autor do boletim anual do Ártico preparado para a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Ele disse que algumas das descobertas do estudo finlandês são especialmente interessantes, incluindo aquelas que mostram taxas muito altas de aquecimento no final dos anos 1980 e 1990.

“Isso realmente foi quando as taxas de amplificação do Ártico eram as mais fortes”, disse.

O estudo anterior, publicado no mês passado na Geophysical Research Letters, analisou dados de 1960 em diante e definiu um Ártico maior, ao norte de 65 graus de latitude, que inclui mais terra. Ele descobriu que a taxa de aquecimento atingiu quatro vezes a média global a partir de cerca de 20 anos atrás.

Ao contrário do estudo finlandês, ele descobriu que houve dois períodos de uma década, de meados da década de 1980 a meados da década de 1990, e na década de 2000, com grandes saltos no aquecimento na região.

“Não muda continuamente, muda em etapas”, disse Manvendra K. Dubey, cientista atmosférico de Los Alamos e um dos autores do estudo.

Dubey disse que os aumentos em etapas sugerem que, além dos efeitos do aumento das emissões de gases de efeito estufa da atividade humana, a variabilidade climática natural também pode desempenhar um papel no rápido aquecimento na região.

Rantanen disse que os resultados de seu grupo também apontam para a variabilidade natural como tendo alguma influência na taxa de aquecimento, talvez algumas mudanças de longo prazo na circulação oceânica ou atmosférica. Mas claramente a interação entre a temperatura da água e o gelo é mais importante, disse ele, especialmente em áreas como o Mar de Barents, onde a taxa de aquecimento é ainda maior.

“As tendências de aquecimento estão fortemente associadas ao declínio do gelo marinho”, disse ele. “Eles são mais altos nas áreas onde o gelo marinho tem diminuído mais. Essa é a principal razão.”

