Notas Mundo Arábia Saudita libera abertura de mesquitas para preces de sexta-feira

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

A Arábia Saudita permitirá que as mesquitas abram para as preces de sexta-feira, informou a televisão estatal, já que o reino está amenizando as restrições à circulação adotadas para conter a disseminação do coronavírus. As mesquitas terão autorização para abrir 20 minutos antes das preces de sexta-feira e devem fechar 20 minutos depois de seu encerramento.

