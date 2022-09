Cláudio Humberto Aras livrou a cara de senadores que o perseguem

Por Cláudio Humberto | 5 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dedicados a atacar o procurador-geral da República, Augusto Aras, ameaçando-o inclusive com “impeachment”, três senadores de oposição só têm recebido boas notícias da PGR. O trio Renan Calheiros (MDB-AL), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE) não são reconhecidos pelo atributo da gratidão, mas foi Aras quem lhes livrou a cara, mandando arquivar nada menos que 36 graves acusações contra os três. Adoradores de holofotes, mandam até os bons modos às favas.

Ele se deu bem

Pesavam contra Randolfe Rodrigues, coordenador de campanha de Lula, nada menos que 18 denúncias cabeludas, mas Aras, gentil, arquivou 11.

Velho conhecido

Aras arquivou 9 das 10 ações chave-de-cadeia contra Humberto Costa, incluindo a Operação Sanguessuga, caso de corrupção no governo Lula.

O recordista

Repetidamente alvo de denúncias, Renan Calheiros, por decisão de Augusto Aras, já se livrou de 16 das 22 graves acusações contra ele.

Síndrome de Estocolmo

“Parecem ter saudade da época em que eram denunciados” ironizou um membro do MPF, vinculando essa atitude a “síndrome de Estocolmo”.

Sudeste deve mesmo definir próximo presidente

A região Sudeste, a mais populosa do País, deve definir, mais uma vez, o resultado da eleição presidencial. São 156,4 milhões de eleitores brasileiros este ano, dos quais quase 43% estão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A diferença é tão grande que apenas os paulistas respondem por 22,1% dos eleitores, pouco menos que toda a região Nordeste, a segunda maior com 27,1%.

Lógica da campanha

Com lideranças folgadas petista no Nordeste, de Bolsonaro no Sul e Centro-Oeste e empate no Norte, o Sudeste ganha atenção de ambos.

Aposta petista

Historicamente o PT conquista entre 70% (Haddad, em 2018) e 77% (Lula, em 2006) dos votos no Nordeste; até 20% do eleitorado geral.

Aposta bolsonarista

Desde que Lula venceu no Sul, em 2002, o PT somente ganhou na região no primeiro turno de 2014, com Dilma. Aécio virou no 2º turno.

Peso pesado

A Justiça do Trabalho custou em 2021 mais de R$20 bilhões ao pagador de impostos, segundo o levantamento Justiça em Números, do CNJ. Mais de 93% da verba serviu para pagar seus salários.

Ódio mata

O aproveitamento político-eleitoral da tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner não se limitou a Argentina. Por aqui, incansáveis, ativistas na mídia logo sacaram referências a “discurso de ódio”, na tentativa de ligar a Bolsonaro, logo ele, vítima do ódio em 2018.

Morno não ganha

Simone Tebet (MDB) está dedicada a falar ao eleitorado de Bolsonaro (PL): esses dias defendeu o fim do mandato vitalício para ministros do Supremo Tribunal Federal. Só não ousou criticar operações recentes.

Imigrante contra migrar

Um Oliver Stuenkel escreveu na revista Americas Quarterly que é “mau sinal” um suposto “êxodo” de emigração brasileira. Ele deveria saber que as pessoas emigram em busca de oportunidades. Como ele, que, nascido na Alemanha, até descolou um emprego na brasileríssima FGV.

Conta outra

Lula quis criticar Bolsonaro, mas acabou num deslize freudiano, no Maranhão, tentando definir uma especialidade que aprecia: “A gente aprende se a pessoa está mentindo não é pela boca, é pelos olhos”.

Vamos lembrar

Em 5 de setembro de 2018, pesquisa Ibope (registro nº BR‐05003/2018), Bolsonaro tinha 22%, após o TSE vetar a candidatura de Lula (PT), preso e enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Menos de um mês depois, foi eleito presidente com 46%, mais do dobro da previsão do Ibope.

Motivos para comemorar

Para o senador Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado, os dados da geração de emprego e do crescimento do PIB revelam que a “narrativa vazia da oposição não resiste aos dados”.

Ora, ora

O governo do democrata Joe Biden anunciou, sexta (2), que os EUA vão manter tarifas impostas pelo governo Donald Trump a produtos chineses, após apelos do comércio e da indústria americana.

Pergunta na seção

Se Dilma se recusar entregar o celular ao mesário vai perder o direito político de votar ou o fatiamento só vale para impeachment?

PODER SEM PUDOR

Modesto, ele

Ministro de João Goulart e dono de grande sabedoria política, Santiago Dantas disse certa vez a Antônio Balbino, na Faculdade Nacional de Direito, no Rio, cheio de ironia: “Sou cristão e, como cristão, devo ser modesto…” Ante o silêncio do interlocutor, completou: “…por isso só peço a Deus que me dê três coisas: cultura, dinheiro e poder.”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto