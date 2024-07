Esporte Argentina e Colômbia se enfrentam na grande final da Copa América

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

A Argentina busca a 16ª conquista da Copa América enquanto a Colômbia deseja a segunda taça continental. Foto: Reprodução A Argentina busca a 16ª conquista da Copa América enquanto a Colômbia deseja a segunda taça continental. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Argentina e Colômbia se enfrentam neste domingo (14), às 21h (horário de Brasília), em jogo único pela grande final da Copa América, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Atual campeã da Copa América e da Copa do Mundo, a Seleção Argentina eliminou Equador e Canadá nesta edição da competição. Após ficar 28 anos sem conquistas, a equipe engatou Copa América-2021 e Copa do Mundo-2022. Agora, a Argentina busca a 16ª Copa América para deixar o rival Uruguai para trás e se isolar como a maior vencedora da competição. A Argentina chega à decisão com quatro vitórias e um empate. Perfeita na fase de grupos, com triunfos sobre Canadá, Chile e Peru, a equipe de Lionel Scaloni levou um susto diante do Equador nas quartas, avançando apenas nos pênaltis, e na semifinal repetiu o 2 a 0 sobre o Canadá.

Enquanto isso, a Colômbia despachou Panamá e Uruguai. Campeã apenas uma vez da Copa América, a Colômbia não chegava à decisão desde a conquista de 2001, mas vinha ganhando força no torneio, com duas semifinais nas três edições anteriores. A Colômbia se classificou em primeiro lugar no Grupo D, e garantiu a liderança ao empatar com o Brasil na terceira rodada. Nas quartas de final, goleou sem dificuldade o Panamá, por 5 a 0, e depois superou o Uruguai por 1 a 0 na semifinal, mesmo atuando com um jogador a menos em todo o segundo tempo.

“Estamos com fome e vamos tratar de dar o melhor. Temos que ter a nossa melhor versão individual e coletiva para vencer a Argentina, mas estamos convencidos de que poderemos conseguir”, afirmou em entrevista coletiva o técnico Néstor Lorenzo, que é argentino.

O time de Lorenzo defende uma invencibilidade de 28 partidas, desde março de 2022, melhor sequência sem derrotas da história da seleção colombiana. O presidente Gustavo Prieto declarou que as repartições governamentais não funcionarão segunda-feira se a Colômbia conquistar o título, segundo informa a agência de notícias Reuters.

2024-07-14