Grêmio Pedro Geromel completa 400 jogos com a camisa do Grêmio

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O defensor está em sua 11ª temporada no Grêmio. Foto: Divulgação/Grêmio O defensor está em sua 11ª temporada no Grêmio. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (14), antes da vitória por 3 a 1 diante do Operário (PR) pela Copa do Brasil, o zagueiro e capitão Pedro Geromel recebeu homenagem pela marca de 400 jogos defendendo o Grêmio. O presidente gremista Alberto Guerra entregou uma camisa especial e um troféu ao jogador. O atleta é multicampeão com o Tricolor gaúcho e o 13º jogador que mais vestiu as cores do Grêmio.

Anunciado no final de 2013, há dez anos, o defensor está em sua 11ª temporada no Grêmio. Foi campeão da Copa Libertadores como capitão, da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Ganhou ainda o heptacampeonato Gaúcho e foi Tetracampeão da Recopa Gaúcha.

Individualmente, ganhou por quatro vezes a Bola de Prata da revista Placar e três vezes foi escolhido o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Também foi eleito o melhor zagueiro da América por dois anos. Em 2018, o defensor representou o Grêmio na Copa do Mundo da Rússia, com a Seleção Brasileira.

Além da marca de 400 jogos – atingida no último domingo (7) em jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro -, Geromel tem 15 gols anotados pelo clube. Recentemente, teve seu contrato renovado até o final deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/pedro-geromel-completa-400-jogos-com-a-camisa-do-gremio/

Pedro Geromel completa 400 jogos com a camisa do Grêmio

2024-07-14