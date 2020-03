Mundo Argentina impõe “quarentena total” para conter o coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou “quarentena total” a partir desta sexta-feira (20) para combater a transmissão do novo coronavírus. A restrição na circulação de pessoas vale até 31 de março.

O decreto do presidente argentino estabelece que ninguém pode sair de casa a não ser para ir às farmácias e comprar comida. Quem descumprir a regra poderá ser detido por “delito contra a saúde pública”. “Vamos ser absolutamente inflexíveis”, disse Fernández.

De acordo com a imprensa argentina, as Forças Armadas e as polícias farão o patrulhamento para certificar se as pessoas estão respeitando as restrições na circulação.

A Argentina tem cerca de 130 casos confirmados de Covid-19. A doença matou pelo menos três pessoas no país sul-americano.

No domingo (15), o governo da Argentina determinou o fechamento das fronteiras. Somente argentinos e residentes podem retornar ao país. Além disso, o governo incluiu o Brasil e o Chile na lista de países de risco de transmissão do coronavírus.

