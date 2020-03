Mundo Argentina prorroga quarentena até 13 de abril

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou que a quarentena obrigatória no país, iniciada no dia 20 de março, se estenderá até 13 de abril. O pronunciamento foi feito na noite de domingo (29), após Fernández se reunir com especialistas das áreas médica e científica e com todos os governadores do país.

“Tomei a decisão de estender a quarentena até o final da Páscoa. Isso foi recomendado por especialistas. Será um longo caminho, uma guerra contra um exército invisível. Mas tenho certeza de que faz muito sentido e que os resultados serão favoráveis”, disse Fernández.

“Somos um caso único no mundo, propusemos a quarentena plena assim que se soube do início da pandemia. Isso nenhum outro país fez, portanto, estamos experimentando durante o caminho”, declarou o presidente.

