Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

A Itália ultrapassou a marca de 100 mil infectados pelo novo coronavírus, totalizando 101.739 casos nesta segunda-feira (30). Nas últimas 24 horas, o país registrou 4.050 novos casos de Covid-19, segundo o centro de monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.

A taxa de novos casos diários foi a mais baixa desde o dia 17 de março. Apesar da aparente boa notícia, a queda pode estar relacionada ao número menor de testes disponíveis para detectar a doença.

Com 812 novas mortes, o país europeu chegou a 11.591 óbitos, revertendo, pela segunda vez desde o começo da pandemia, a tendência de queda no número de mortes provocadas pelo novo coronavírus.

A Itália tem o maior número de mortos no mundo e é o segundo país em quantidade de infectados. Os EUA, com 153.246 casos de Covid-19 confirmados, é o atual epicentro da doença no mundo e registra 2.599 mortes.

