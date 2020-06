Cultura Arquivo Público do RS integra ações da Semana Nacional de Arquivos

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Semana é realizada desde 2017 em todo o País com o objetivo de valorizar o trabalho feito em arquivos e instituições de memórias. Foto: Acervo Institucional Apers/Seplag Semana é realizada desde 2017 em todo o País com o objetivo de valorizar o trabalho feito em arquivos e instituições de memórias. (Foto: Acervo Institucional Apers/Seplag) Foto: Acervo Institucional Apers/Seplag

Responsável por ações voltadas à preservação da memória do Estado, o Apers (Arquivo Público do Rio Grande do Sul) participa entre os dias 8 e 14 de junho das atividades da 4ª Semana Nacional de Arquivos. Celebrada em função das comemorações do Dia Internacional dos Arquivos (9 de junho), a semana é realizada desde 2017 em todo o País com o objetivo de valorizar o trabalho feito em arquivos e instituições de memórias e aproximá-los da população. Em função das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a programação de 2020 será apenas virtual.

Vinculado à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), o Apers contará com duas atividades ao longo da semana. A primeira é a exposição virtual “Caminhos dos arquivos – Nossas histórias, nossas heranças”, acessada em caminhosdosarquivos.com.

No ar desde 2018, a exposição foi atualizada a partir da contribuição de novos parceiros do projeto: Casa de Memória Edmundo Cardoso, Emater/RS-Ascar, Espaço Memória Marcopolo Valter Gomes Pinto, Memorial do Ministério Público, Museu de Família Alberto Hillebrand, Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul e Museu do Exército – Comando Militar do Sul. O projeto conta com o apoio de cerca de 60 instituições de memória do Estado.

A segunda iniciativa com envolvimento do Arquivo Público é a promoção da hashtag #UmArquivoÉ, criada pelo Arquivo Nacional para impulsionar a semana de atividades nas redes sociais, junto aos parceiros da instituição. As respostas de cada órgão serão divulgadas nos perfis do Apers no Facebook, Twitter e Instagram.

“O Arquivo Público tem um vasto currículo em difundir os seus acervos custodiados e demais eventos que acontecem internamente, por isso usa essa expertise para apoiar e dar visibilidade a outros locais que organizam e armazenam documentos produzidos do Rio Grande do Sul. A Semana Nacional de Arquivos oportuniza também a criação de laços e trocas de informação com esses locais e também com outros arquivos públicos estaduais”, afirma o arquivista chefe da Divisão de Preservação, Acesso e Difusão do Apers, Juliano Balbon.

