Notas Brasil Arrecadação do setor de seguros cresceu 8,33% em fevereiro

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A arrecadação do setor de seguros nacional, excetuando saúde suplementar e o seguro de Dpvat, foi de R$ 20,9 bilhões em fevereiro, alta de 8,33% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Apesar da redução do faturamento em relação a janeiro de 2020, que registrou alta de 17,6%, o setor segurador fechou o primeiro bimestre com expansão de 13%.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil