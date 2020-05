Notas Brasil Governo quer prioridade nos pedidos de respiradores e leitos

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O governo defendeu no Supremo Tribunal Federal que tenha preferência na requisição de serviços e bens como respiradores e leitos no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Segundo a Advocacia-Geral da União, nos casos em que a falta do produto ou serviço atinge todo o país e há uma demanda desproporcional, o governo federal deve ter prioridade para fazer pedidos.

