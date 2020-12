Porto Alegre Arrecadação tributária de Porto Alegre atinge R$ 166,6 milhões em novembro

A arrecadação tributária de Porto Alegre atingiu R$ 166,6 milhões em novembro, valor 7,6% superior ao registrado no mesmo período de 2019. Os destaques foram o ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis), que teve crescimento de 34,6%, e a arrecadação da Dívida Ativa, com aumento de 35,3%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (09) pela Secretaria Municipal da Fazenda. No ITBI, ocorreu a segunda maior arrecadação da história do município, com o pagamento de 3.196 guias, totalizando R$ 29,6 milhões. O crescimento expressivo é resultado do maior aquecimento do mercado imobiliário da Capital, impulsionado por maior crédito e juros baixos, e o uso de tecnologia no cruzamento de informações pela fiscalização da Receita Municipal, que evitou que mais de R$ 6,4 milhões fossem sonegados apenas em novembro.

“Ações de combate à sonegação e melhorias na cobrança de dívidas, aliados ao aquecimento do mercado imobiliário, garantiram mais recursos para o município”, explicou o superintendente da Receita Municipal, Christian Justin.

Recuperação de créditos

Na cobrança da Dívida Ativa, a Receita Municipal recuperou mais de R$ 27 milhões de créditos tributários. O valor arrecadado é o maior já registrado, em plena pandemia.

Atualmente, o contribuinte com dívidas não precisa mais se deslocar para regularizar sua situação, podendo realizar o parcelamento de forma on-line aqui. Também é possível negociar dívidas pelo aplicativo WhatsApp da Receita Municipal. Para isso, basta acessar esse link, escolher a opção desejada, preencher os dados requeridos e aguardar o atendimento.

