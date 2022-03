Dupla Gre-Nal As dúvidas de Cacique Medina e Roger Machado para o clássico Grenal 435

Por Andrei Severo * | 8 de março de 2022

Treinadores tem até esta quarta-feira para definir as escalações que disputarão o clássico Grenal de número 435 Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional e Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional e Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Nesta quarta-feira (09), Inter e Grêmio fazem o clássico de número 435 em suas histórias. O confronto será atrasado da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, quando foi adiado dia 26 de fevereiro por conta das confusões envolvendo torcedores colorados e o ônibus gremista. Cacique Medina e Roger Machado tem dúvidas para os 11 iniciais que mandarão a campo.

INTER

Pelo lado do Inter, Cacique Medina ganhou um fôlego com a vitória diante do Aimoré. Diante de muitos protestos no Beira-Rio por conta da eliminação para o Globo-RN na Copa do Brasil, o treinador uruguaio tem como principal objetivo fazer seu time apresentar um futebol convincente na temporada. Contra seu maior rival, a partida é uma boa opção para ganhar créditos com a torcida colorada.

Porém, colorado tem algumas dúvidas. Moisés, que não treinou nessa segunda-feira (07), é a maior indecisão. Paulo Victor é a opção para o camisa 20. No meio campo, Cacique Medina tem dúvidas entre Rodrigo Dourado, Johnny e Liziero, que devem disputar uma vaga para atuar ao lado de Gabriel.

Maurício foi o único jogador até aqui que atuou em todas as partidas com Medina. Foram cinco jogos entrando do banco de reservas, e outros cinco como titular. Para o clássico, o jovem atleta deve continuar no banco de reservas, dando sequência para Edenilson pelo lado do campo.

Sendo assim, o provável time do Inter tem: Daniel; Fabrício Bustos, Bruno Méndez, Victor Cuesta, Paulo Victor (Moisés); Gabriel, Rodrigo Dourado (Liziero ou Johnny); Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes.

GRÊMIO

Pelo lado do Grêmio, Roger Machado tem problemas ainda maiores. Dois jogadores importantes são desfalques: Diego Souza e Ferreira. O centroavante saiu mancando da última partida diante do Novo Hamburgo, e foi constatado uma lesão muscular na coxa direita. Já o camisa 10 gremista não atua desde o dia 13 de fevereiro e não deve ficar nem no banco de reservas do Beira-Rio.

O treinador gremista precisa definir se em sua escalação inicial, mandará a campo dois ou três volantes. Caso opte por dois, Roger daria a oportunidade para um meia armador, podendo a partir daí aparecer Campaz ou Benítez, ou quem sabe até o jovem Gabriel Silva.

Para suprir a ausência de Diego Souza, a opção deve ser Elias Manoel. Com a perda de Ferreira, Roger comentou sobre o fortalecimento do restante da equipe: “Nossas opções estão reduzidas, principalmente no setor de ataque. Agora vamos pensar em como fortalecer o setor do meio campo para o clássico”.

Sendo assim, o possível time do Grêmio tem: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Thiago Santos, Villasanti e Bitello (Campaz, Gabriel Silva ou Benítez); Janderson, Rildo e Elias.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

