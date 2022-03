Inter Inter tenta a contratação do meia-atacante Wanderson, que tem contrato suspenso na Rússia

Por Andrei Severo * | 8 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador tem 27 anos e nunca atuou no futebol brasileiro Foto: Divulgação / Krasnodar Foto: Divulgação / Krasnodar

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 8 de março de 2022

No mercado, Inter segue analisando a contratação de novos reforços para a temporada 2022. Colorado tenta a contratação de Wanderson, meia-atacante de 27 anos que está no Krasnodar-RUS. Foi oferecido ao clube um ano de empréstimo com obrigação de compra no final do vínculo, chegando na casa dos 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões).

Apesar dos conflitos entre Ucrânia e Rússia influenciar na concretização da vinda de Marrony, um facilitador no negócio é que o Wanderson teve seu contrato suspenso por conta da guerra que ocorre entre os dois países. Conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, a oferta salarial para o atleta é alta, acima do “teto” que se usou nesta temporada.

O atleta não atua desde maio do ano passado, quando sofreu uma lesão no tornozelo. Na temporada 2020/21, Wanderson atuou em 29 partidas, marcando três gols e dando três assistências. Além do Krasnodar, o meia-atacante tem passagens pela Holanda, Bélgica, Espanha e Áustria, sem nunca ter atuado no Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter