As inscrições para a seleção do curso de cuidadores de idosos começa nesta segunda-feira

O processo seletivo para o curso Formação de Cuidadores de Idosos estará com inscrições abertas de 31 de agosto a 18 de setembro. O objetivo é capacitar profissionais, familiares e leigos sobre o envelhecimento, por meio de conhecimentos teóricos e práticos.

Promovido pela Escola de Saúde Pública (ESP), em parceria com o Departamento de Ações em Saúde (DAS) da Secretaria da Saúde (SES), o curso começará em 5 de outubro. Serão disponibilizadas 25 vagas para alunos de nível médio. Os conteúdos contemplam a prática de cuidados diários com vistas à saúde e bem-estar da pessoa idosa, no âmbito domiciliar e institucional.

Conforme o edital 1/2020, a carga horária prevista é de 80 horas, com uso de smartphone como tecnologia mediadora dos momentos não presenciais. Os alunos farão o acesso remoto da aula magna e do conteúdo dos módulos de 1 a 4 do curso com desenvolvimento de atividades de aprendizagem, com processo avaliativo contínuo. O momento prático ocorrerá presencialmente em sala de aula da ESP, em Porto Alegre.

As 80 horas serão divididas da seguinte maneira: 64 horas – capacitação teórica em quatro módulos compostos com aulas, seguindo um roteiro de aprendizagem com previsão que cada atividade dure quatro horas; e 16 horas – capacitação prática em laboratório, seguindo o planejamento das normas de biossegurança. As inscrições podem ser feitas no site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

DMAE

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vai desativar redes antigas e entroncar redes novas de água nas zonas Norte e Sul durante a semana. Se chover, os serviços poderão ser transferidos para outras datas. Nesta segunda-feira (31) terá prosseguimento a obra de substituição de redes de água da rua dos Maias, na esquina com a rua A e com a rua João Wilson de Almeida. Poderá haver desabastecimento nos bairros Santa Rosa de Lima e Rubem Berta, Zona Norte, das 9h em diante. A previsão é normalizar a partir da noite.

Na terça-feira (1) serão substituídas redes na Estrada do Barro Vermelho, 1.350, que faz esquina com o Beco 1. Poderá haver desabastecimento na Estrada do Barro Vermelho – bairro Restinga, Zona Sul – e arredores, a partir das 9h. A previsão é normalizar a partir da tarde. Na quarta-feira (2) o Dmae retorna à rua dos Maias, desta vez nos números 1.568 (esquina com a rua João Clezar) e 892. Os bairros Santa Rosa de Lima e Rubem Berta poderão ter desabastecimento das 9h em diante. Normalização do serviço prevista a partir da noite.

Ainda na quarta-feira (2) terá continuidade a obra de substituição de redes da avenida Tronco. O serviço ocorrerá na rua Dona Otília esquina com a Tronco. Poderá faltar água nos bairros Santa Tereza e Cristal, Zona Sul, das 9h em diante. A previsão é normalizar a partir da noite.

Após o serviço, a água poderá retornar turva ou não transparente, devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, ligue 156, opção 2.