Rio Grande do Sul Assassinato de enfermeira em Alegrete: primo da vítima é preso como principal suspeito

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Radicada na Irlanda, Priscila estava no Interior gaúcho para resolver questões relativas à herança do pai. (Foto: Reprodução)

Um homem de 30 anos foi preso em Alegrete (Fronteira-Oeste), nesta quinta-feira (13), por suspeita de envolvimento na morte de uma enfermeira natural da cidade e que vivia na Irlanda. Ele é primo da vítima, que passava férias na região quando despareceu, dia 19 de junho – o corpo foi encontrado mais de duas semanas depois. A hipótese apurada é de homicídio por motivação financeira.

Priscila Ferreira Leonardi, 40 anos, havia retornado temporariamente a Alegrete para tentava resolver questões relacionadas à herança do pai, falecido recentemente. Ela tentava cobrar judicialmente um valor devido pelo primo no processo de inventário patrimonial e teria sumido após deixar a casa dele, na zona rural do município.

Com sinais de agressão e estrangulamento, o cadáver da enfermeira foi encontrado em estado de decomposição, boiando no rio Ibirapuitã. O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil, que também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado, cuja detenção é temporária.

Outros suspeitos

A corporação publicou nota em que trata o primo da vítima como “principal autor do homicídio e ocultação de cádáver”, já que recaem suspeitas também sobre outras pessoas. Quem tiver informações capazes de contribuir para o esclarecimento do crime pode entrar em contato pelo whatsapp (55) 98451-1689, com sigilo garantido.

(Marcello Campos)

