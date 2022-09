Geral Assassinos tentaram sacar 3 milhões de reais da conta bancária de ganhador da Mega-Sena

15 de setembro de 2022

Jonas Lucas Alves Dias, que ganhou R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020, foi morto em Hortolândia, interior de São Paulo. (Foto: Reprodução/Facebook)

A morte de Jonas Lucas Alves Dias, 55 anos, ganhador de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020, mobilizou a Polícia Civil na região de Campinas (SP). O morador de Hortolândia (SP) sumiu depois de sair para praticar caminhada e foi encontrado um dia depois, espancado, às margens de uma rodovia, vindo a óbito no hospital.

Durante o período em que esteve desaparecido, criminosos tentaram sacar R$ 3 milhões da conta da vítima. Até o início da noite desta quinta-feira (15), nenhum suspeito havia sido preso.

A informação é a de que Jonas Lucas saiu para fazer caminhada na manhã de terça-feira (13) e não voltou para a casa. A advogada da família relatou à polícia que o homem havia levado apenas carteira e documentos. Ao final do dia, como não foi mais possível contatá-lo, familiares registraram ocorrência de desaparecimento na delegacia eletrônica.

O ganhador da Mega foi encontrado às margens do Km 104 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia (SP), próximo da alça de acesso da SP-101. Ele foi socorrido pela ambulância da AutoBAn, concessionária responsável pelo trecho, e encaminhado ao Hospital Mário Covas, onde chegou a ser intubado, mas morreu. O médico da unidade que atendeu Jonas Lucas atestou traumatismo cranioencefálico como causa da morte.

A Polícia Civil apurou que foram realizadas diversas tentativas de saques, uma delas de R$ 3 milhões, durante o período em que a vítima esteve desaparecida. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que cerca de R$ 20 mil foram retirados da conta da vítima por meio de transferências bancárias e via PIX, e que o cartão de débito foi levado pelos criminosos.

A Polícia Civil informou que a morte de Jonas Lucas foi motivada pelo prêmio de R$ 47,1 milhões da Mega-Sena que ele ganhou em setembro de 2020. A informação foi confirmada pelos delegados responsáveis pela investigação, durante uma coletiva na manhã desta quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, vídeos de circuito de segurança mostram criminosos andando com a vítima de carro, além do momento em que ele é abandonado na altura do Km 104 da rodovia dos Bandeirantes, próximo à alça de acesso à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101).

A polícia vai analisar as imagens, que ainda não foram divulgadas, e também já começou a ouvir depoimentos.

Segundo a Polícia Civil, é estimado que Jonas Lucas tenha ficado cerca de 20 horas sobre o poder dos criminosos. Foi durante esse período em que foram realizadas tentativas de saques, entre elas um de R$ 3 milhões, em mensagem enviada por um celular que não era da vítima para a gerente do milionário. As informações são do portal de notícias G1.

