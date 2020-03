Colunistas Assembleia Legislativa intensifica prevenção ao Coronavírus

Por Flavio Pereira | 16 de março de 2020

Presidente Ernani Polo e membros da direção do legislativo anunciaram as medidas. (Foto Divulgação/ALRS)

A semana começa com as novas regras anunciadas pelo presidente da Assembléia Legislativa, Ernani Polo, restringindo a circulação de público no prédio do legislativo. A medida, sinaliza sobre o novo rumo das medidas no setor público. As comissões parlamentares e sessões plenárias continuarão ocorrendo normalmente, porém apenas com a presença de deputados e servidores. É provável que o Judiciário também adote medidas restritivas do acesso ao público nos prédios da capital e interior.

Atividades no legislativo

Nesta segunda-feira, não está prevista qualquer atividade no legislativo gaúcho. Na terça,estão previstas pela manhã sessões de três comissões: a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Fábio Branco (MDB), a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Sofia Cavedon (PT) e a Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT). às 10 horas, reunião da mesa diretora,e às 14 horas,sessão plenária.

Recursos do Governo Federal para atender casos do Coronavírus

Uma Medida Provisória assinada sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, abrindo um crédito extraordinário, no valor de R$ 5,9 bilhões para os ministérios da Saúde e da Educação, permitiu a liberação de R$ 57 milhões para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os recursos serão creditados esta semana para as ações de atendimento aos casos do Coronavírus.

Pedidos feitos sexta-feira

O governador Eduardo Leite havia enviado ofícios ao governo federal, apresentando projetos em execução e pedindo o repasse de verbas para o combate ao coronavírus no Estado. Para esta semana,estão previstas medidas ainda mais restritivas no Estado, para conter a propagação do vírus.

Contenção do vírus, na ótica do Cremers

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade, faz uma avaliação positiva destas medidas de restrição à movimentação de público . Trindade afirmou que as três próximas semanas serão cruciais para a contenção.

Sem compromissos oficiais

Em Brasília, a agenda do presidente da Republica Jair Bolsonaro indica que não existem compromissos oficiais nesta segunda-feira. Da mesma forma,o governador Eduardo Leite, até a noite de domingo, não havia divulgado nenhum compromisso para este inicio de semana semana.

