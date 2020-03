Armando Burd Prontos para entrar em ação

Por Armando Burd | 15 de março de 2020

Minas Gerais enfrenta situação de calamidade financeira, mas o governador Romeu Zema concedeu aumentos salariais aos servidores públicos. (Foto: Reprodução/TV NBr)

Estudo da Fundação Getúlio Vargas revela o crescimento da participação de robôs nas campanhas eleitorais. São contas controladas por programas de computador que geram conteúdos artificialmente.

Como se fossem pessoas comuns, dispositivos simulam conversas com outras, reforçando informações, algumas vezes parciais, outras completamente falsas, em favor de uma ideia ou candidato. A movimentação nesses fóruns virtuais chega a dezenas de milhares de participantes.

Barafunda

O uso de robôs produz opinião pública falsa, cria dimensão irreal sobre preferências políticas ou figuras públicas, passando a sensação de um amplo apoio popular , além de provocar desinformação.

Há outras implicações: a facilidade de burlar a proibição de propaganda política no período pré-eleitoral e o acirramento das tensões, mesmo depois de encerrada a disputa.

A Justiça Eleitoral tem buscado, mas não encontra forma de sair do labirinto.

Medo de sofrer choques

Observação do ex-senador Cristovam Buarque: “Muito antes do coronavírus, os políticos democráticos brasileiros já evitavam apertar as mãos uns dos outros.”

Não falta trabalho

Está aberto em Brasília o mercado para assessores especializados em administrar crises.

Desconfiam de alguma coisa

As atenções do funcionalismo público do Rio Grande do Sul se voltam para Minas Gerais. O governador Romeu Zema sancionou ontem o reajuste para os servidores do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado. Há duas semanas, aumentou os salários da Segurança Pública: 13 por cento em 2020; 12 por cento para 2021 e outros 12 por cento para 2022.

Em 2016, Minas Gerais e Rio Grande do Sul decretaram estado de emergência financeira, até hoje não revogado.

Prejuízos para todos os lados

A China é o principal fornecedor de mercadorias para dez países da América do Sul. O Brasil e o Peru têm a China como destino de mais de um quarto de suas exportações.

Força do inesperado

Quem poderia imaginar a desaceleração global da economia? Rompimento de cadeias produtivas, quarentenas, incertezas, redução do consumo, contribuindo para o recuo do Produto Interno Bruto. Mais: a Itália com as ruas vazias, a Arábia Saudita impedindo peregrinações a Meca, o Papa Francisco ausente da janela do Vaticano aos domingos, o cancelamento de grandes eventos culturais e esportivos.

Pratos quebrados

“Não passo a faixa nem recebo José Sarney no Palácio.” Com a declaração, feita a 15 de março de 1985, o presidente da República, João Figueiredo, expressou a decisão de não participar da posse de José Sarney no seu lugar, que se realizaria no Congresso. Preferiu acompanhar a cerimônia pela TV em um gabinete do Palácio do Planalto. Com o gesto, demonstrou não ter esquecido a mágoa com Sarney, ex-presidente do PDS, partido do governo, a quem considerou ser um “traidor”.

Para que não ocorresse o encontro na rampa do Planalto, Figueiredo preferiu sair do Palácio pela porta dos fundos.

Desafia

Na entrevista que ocupou duas páginas da edição de ontem do Diário de Santa Maria, Luciano Bonilha Leão, réu do processo do incêndio na boate Kiss pergunta: “Vocês têm medo de fazer júri contra mim?”

Quem responderá? A tragédia, a 27 de janeiro de 2013, matou 242 jovens e feriu 680.

Ninguém segurava

Em uma roda de amigos, ontem à tarde, o assunto era o tempo em que os preços ficavam fora de controle. Um lembrou: o Manual de Combate à Inflação, lançado em 1988 a 12 cruzados o exemplar, passou no dia seguinte para 18 cruzados.

Quando falaram do coronavírus, a frase que teve mais concordância foi: “Quem não estiver confuso anda mal informado”

Definição

Num para choque de caminhão: taxa de juros é receita de vitamina de banqueiro.

