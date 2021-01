Rio Grande do Sul Assinado decreto que muda estrutura administrativa da Secretaria da Saúde do RS

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, e o governador Eduardo Leite, durante reunião nesta terça. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta terça-feira (12), de reunião com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e com diretores da SES (Secretaria da Saúde). Além de se atualizar do andamento de diversas pautas internas da pasta, o governador assinou decreto que muda a estrutura administrativa da secretaria. O chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, acompanhou a assinatura.

Depois de assinar o decreto, Leite, Arita e diretores da SES discutiram a implantação de políticas públicas para o transtorno do espectro autista, o novo Programa de Incentivos Hospitalares, incentivos aos municípios e a implementação da Rede Bem Cuidar RS.

A medida define as alterações promovidas por meio da reestruturação da pasta e revoga normativas anteriores (nº 44.050, de 5 de outubro de 2005; nº 52.099, de 27 de novembro de 2014; e nº 53.493, de 30 de março de 2017). As principais mudanças são a criação de departamentos, a transformação de uma coordenadoria em departamento, unificação de duas coordenadorias regionais de saúde e alteração de nomenclaturas de departamentos. A mudança administrativa, segundo o Piratini não acarreta aumento de despesas para o Estado.

“É muito oportuno que essas mudanças estejam sendo feitas sob gestão da secretária Arita e desta competente equipe. Que seja um instrumento para adequar a estrutura às realidades, aprimorar as condições de trabalho de cada um dos membros da equipe. Somos muito gratos pelo o que já conseguimos cumprir nesses dois anos de governo, e tenho certeza de que seguiremos aprimorando nos próximos dois anos”, disse o governador Leite.

O Departamento de Assistência Farmacêutica e o Departamento de Regulação Estadual, a partir do decreto, ficam formalmente instituídos. A lei cria também o Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados.

Além disso, a Coordenação de Auditoria Médica passa a se chamar Departamento de Auditoria do SUS.

A partir do decreto, a SES contará com 18 CRS (Coordenadorias Regionais de Saúde), em vez de 19. Isso porque a 1ª e a 2ª CRS foram unificadas. Desde outubro, ambas estão no prédio onde já fica a 2ª CRS, no sexto andar da rua dos Andradas, 1.137, no Centro Histórico de Porto Alegre. A coordenadoria abrange 66 municípios de Porto Alegre, Região Metropolitana, vales do Caí, Paranhana e dos Sinos, além da Região Carbonífera.

A secretária agradeceu a presença do governador na sede da SES para prestigiar a mudança. “Estamos atualizando a organização da secretaria, adequando às demandas do SUS (Sistema Único de Saúde). Agradeço a cada um dos servidores que se empenharam para termos essa modernização administrativa, atendendo aos preceitos do SUS e adequando nossa atividade com ênfase na gestão pública”, destacou Arita.

A nomenclatura de algumas áreas também foi modificada, de modo a ficarem alinhadas com o modelo de gestão do governo. A Assessoria Técnica de Planejamento, por exemplo, passa a se chamar Assessoria de Gestão e Planejamento.

O Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial será o Departamento de Gestão da Atenção Especializada e, o Departamento de Ações em Saúde vira o Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde.

Sobre a Rede Bem Cuidar

A Rede Bem Cuidar é um projeto viabilizado por meio do Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, programa liderado pela Comunitas e executado em parceria com a prefeitura de Pelotas.

A rede é responsável por envolver usuários, servidores e gestores públicos nos processos de cocriação das melhorias a serem implantadas na unidade de saúde.

