Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Vice-governador Ranolfo (C), secretário Faisal Karam (D) e deputado Zucco durante a assinatura no Centro Administrativo. Foto: Lucas Nogare/Ascom Seduc Vice-governador Ranolfo (C), secretário Faisal Karam (D) e deputado Zucco durante a assinatura no Centro Administrativo. (Foto: Lucas Nogare/Ascom Seduc) Foto: Lucas Nogare/Ascom Seduc

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e o secretário da Educação, Faisal Karam, assinaram nesta segunda-feira (17), o termo de cooperação técnica que prevê a seleção de policiais militares da reserva para atividades de monitoria nas escolas cívico-militares da rede pública estadual. O projeto de Lei 15.401 é de autoria do deputado estadual Tenente-coronel Zucco. A inscrição para o processo seletivo segue até 21 de fevereiro.

“Não vemos problema em cultuarmos valores e disciplinas. Esta nova iniciativa na área da Educação tem todo apoio do governo do Estado. Espero, que daqui algum tempo, tenhamos motivo de sobra para nos orgulhar da implementação das escolas cívico-militares”, disse Ranolfo.

O secretário Faisal Karam enfatizou a importância de buscar alternativas pedagógicas que correspondam às expectativas da sociedade. “Nós já temos, no Rio Grande do Sul, uma parceria com a Brigada Militar que coloca as escolas Tiradentes entre os primeiros lugares do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Não tenho dúvida de que a escola cívico-militar será também uma grande ferramenta de transformação e qualificação da educação do nosso Estado”, afirmou.

