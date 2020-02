Porto Alegre Horário estendido eleva atendimentos em 42% na Unidade de Saúde Campo da Tuca

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A Unidade de Saúde Campo da Tuca fica na avenida Luiz Moschetti, 570, bairro Aparício Borges. Foto: Cesar Lopes/PMPA A Unidade de Saúde Campo da Tuca fica na avenida Luiz Moschetti, 570, bairro Aparício Borges. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A US (Unidade de Saúde) Campo da Tuca (avenida Luiz Moschetti, 570, bairro Aparício Borges) teve aumento de 42% nos atendimentos em janeiro deste ano se comparados com o mesmo período de 2019. Desde que passou a atender com horário prolongado, das 7h às 19h, o número de acolhimentos saltou de 1.434 para 2.478. O posto agora presta serviços sem fechar ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, com três equipes compostas por médicos, dentistas e enfermeiros à disposição dos 7.379 mil moradores da região.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou a unidade nesta segunda-feira (17), para ouvir demandas da comunidade e conversar com os profissionais. Escutou do vice-presidente da Associação Comunitária do Campo da Tuca, Amir Porto, que a medida trouxe mais agilidade no acesso aos serviços. “Não há mais demanda reprimida, e quem tinha dificuldades de vir por causa do trabalho agora está bem atendido”, acrescenta a gerente do posto, Gabriele Pedroso.

Além das dez unidades já com funcionamento diário sem interrupção ao meio-dia, com turnos até as 19h ou 20h, outras sete só fecham às 22h. Até o fim de março, 32 postos terão atendimento até as 20h.

Marchezan afirma que as contratualizações com organizações da sociedade civil ampliam a eficiência do serviço à população. “Implementamos um novo conceito de gestão de saúde no município, com metas de produtividade e eficiência, que não afeta a máquina pública e presta um serviço mais qualificado aos cidadãos”, ressalta.

O secretário municipal adjunto de Saúde, Natan Katz, lembra que, em dezembro, será inaugurada a Clínica da Família Campo da Tuca. “Isso nos permitirá melhorar ainda mais a estrutura e ofertar outros serviços para ampliar a eficiência do acolhimento à população local”, assegura.

Atualmente, na US Campo da Tuca, as equipes são formadas por 16 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentistas e auxiliares bucais. A instituição parceira na contratualização da unidade é a Divina Providência.

Unidades com funcionamento das 8h às 22h:

– Modelo (região Central)

– Tristeza (região Sul/Centro Sul)

– Diretor Pestana (região Noroeste/Humaitá/Navegantes/Ilhas)

– Ramos (região Norte/Eixo Baltazar)

– São Carlos (região Partenon/Lomba do Pinheiro)

– Primeiro de Maio (região Glória/Cruzeiro/Cristal)

Unidades com funcionamento das 8h às 20h:

– Santo Alfredo (região Partenon/Lomba do Pinheiro)

– Lami (região Restinga/Extremo Sul)

Unidades com funcionamento das 7h às 19h:

– Glória (região Glória/ Cruzeiro/Cristal)

– Moab Caldas (região Glória/Cruzeiro/Cristal)

– Guarujá (região Sul/Centro Sul)

– Campo Novo (região Sul/Centro Sul)

– Moradas da Hípica (região Sul/Centro Sul)

– Farrapos (região Noroeste/Humaitá/Navegantes/Ilhas)

– Campo da Tuca (região Partenon/Lomba do Pinheiro)

– Macedônia (região Restinga/Extremo Sul)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário