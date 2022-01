Futebol Assumidos, Neymar posta vídeo jogando baralho com a namorada

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Jogador de futebol mostrou Bruna Biancardi no Instagram Stories nesta segunda-feira (17) Foto: Reprodução/Instagram Jogador de futebol mostrou Bruna Biancardi no Instagram Stories nesta segunda-feira (17). (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neymar assumiu de vez o namoro com a influenciadora Bruna Biancardi. Nesta segunda-feira (17), o jogador de futebol publicou um vídeo em que os dois aparecem jogando baralho com um amigo do craque.

“Gosto da discussão! Deu NJ de novo!”, revelou ele, afirmando que ganhou a partida do jogo mais de uma vez. Os dois estariam juntos, pelo menos, desde agosto do ano passado. Bruna já publicou uma selfie com Neymar na época e também viajou para a Espanha, onde fez um passeio de barco com Carol Dantas, mãe do filho do jogador, Davi Lucca.

Bruna, inclusive, já viajou para Paris, na França, onde o jogador e sua família moram e foi na festa de aniversário de Davi. Em novembro, a influenciadora afirmou que estava solteira ao responder uma pergunta no Instagram e que sonhava em ter filhos.

