Economia Ata do Copom é um “tapa na cara” do País, diz a presidente nacional do PT

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Para Gleisi, a ata do Copom mostra a “arrogância extrema” dos diretores da autoridade monetária para “sabotar o País”. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), disse, em seu perfil do X (ex-Twitter), nessa terça-feira (6), que a ata da reunião de julho do Copom (Comitê de Política Monetária) é um “tapa na cara do País”. O documento, afirmou, mostra a “arrogância extrema” dos diretores da autoridade monetária para “sabotar o País”.

Gleisi é presidente nacional do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela escreveu: “Todos os indicadores do País melhoram, a inflação segue abaixo do que o BC previa, o governo faz um esforço notável para cumprir as metas e o que faz o Copom? Aferra-se à maior taxa de juros do planeta e ainda ameaça aumentar mais quando lhe der na telha, mesmo com a possibilidade dos EUA baixarem os juros“.

Na ata de julho, além de justificar a segunda manutenção consecutiva da Selic (taxa básica de juros) em 10,50% ao ano, o Copom declarou que “não hesitará” em elevar a taxa caso julgue necessário. Segundo o documento, essa foi uma decisão unânime, ou seja, também foi apoiada pelos quatro integrantes do comitê indicados pelo presidente Lula.

O Banco Central (BC) quer observar com cautela as perspectivas de aumento da inflação. A autoridade monetária decidiu não se comprometer “com estratégias futuras”, mas um aumento no juro base pode vir caso a manutenção da taxa não controle os índices de preços.

“Avaliará a melhor estratégia: de um lado, se a […] manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo levará a inflação à meta no horizonte relevante; de outro lado, o comitê, unanimemente, reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado”, diz o texto.

A ata também reforçou a sinalização anterior da autoridade monetária: é necessário manter uma política monetária contracionista por “tempo suficiente”.

Na semana passada, quando o BC anunciou a manutenção dos juros em 10,50%, o PT escreveu no X que o “Banco Central bolsonarista mantém taxas de juros abusivas”. Na publicação, o partido afirmou: “Enquanto o desemprego cai, com o menor índice em 10 anos, Campos Neto continua sabotando o Brasil e nossa economia”.

