Porto Alegre Atendimento 156 da prefeitura de Porto Alegre recebe reforço no número de operadores

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

O Atendimento 156 da prefeitura de Porto Alegre está recebendo um reforço inicial de 10% no número de operadores em razão da alta demanda por informações e doses da vacina contra a Covid-19 para idosos.

O secretário municipal de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci, conversou, na quinta-feira (28), com a direção da empresa Alô, que administra o call center do telefone 156. A prefeitura monitora o crescimento do número de chamadas, que é de 200%, e novas medidas poderão ser tomadas a qualquer momento para aliviar ainda mais o sistema.

Desde o início desta semana, o município vem ampliando as opções de comunicação para solicitação da vacina, principalmente em canais digitais, o que já repercutiu positivamente.

No momento, a vacina pode ser solicitada para idosos acima de 60 anos que estejam acamados, com dificuldade de locomoção por deficiência ou imunodeprimidos e para os residentes em instituições. As ferramentas digitais de atendimento são alternativas mais rápidas do que o telefone 156, onde há fila de espera.

Confira os canais para atendimento à população:

– Aplicativo #EuFaçoPOA, exclusivo para celulares e tablets

– 156Web, que oferece ainda LiveChat para esclarecimento de dúvidas

– E-mails 156poa@portoalegre.rs.gov.br e ouvidoria@sms.prefpoa.com.br

– Telefone 136

– WhatsApp pelos números (51) 3289-2656 e (51) 99388-0881

