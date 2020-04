Rio Grande do Sul Aumenta para 13 o número de mortes provocadas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Duas pessoas morreram em Passo Fundo, no Norte do RS Foto: Divulgação Duas pessoas morreram em Passo Fundo, no Norte do RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aumentou para 13, nesta quinta-feira (09), o número de mortos pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. A última vítima é um idoso de 89 anos, morador de Passo Fundo, no Norte do Estado.

Ele apresentava doenças respiratória e neurológica crônicas e estava internado desde o dia 27 de março, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.

Mais cedo, a pasta confirmou a morte de uma mulher de 61 anos por Covid-19 também em Passo Fundo. Ela estava internada desde o dia 29 de março e tinha diabetes e hipertensão.

O total de casos da doença no Rio Grande do Sul aumentou para 618, conforme balanço divulgado no fim da manhã desta quinta.

